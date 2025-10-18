Il Comune paga 47mila euro di Tari al Comune

Può sembrare un paradosso burocratico, ma non lo è: anche il Comune paga la Tari. E la paga. a se stesso. Per il 2025 palazzo dei Priori dovrà versare 47mila 631 euro come "quota della tassa sui rifiuti relativa agli uffici comunali". Insomma, anche l'ente che organizza e gestisce il servizio di.

