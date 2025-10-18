Il Comune cerca un immobile per ospitare la rimessa dei motoveicoli della polizia locale | i dettagli

Avviso esplorativo da parte del Comune di Pescara che intende individuare un immobile di proprietà di terzi da prendere in locazione per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare a sede temporanea di rimessa per i motoveicoli della polizia locale, in concomitanza con i lavori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

