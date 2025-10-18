Il Comune cerca la ' svolta' per l' Isola San Giovanni | l' obiettivo è acquistare i negozi

Il 2026 potrebbe essere un anno di svolta per la zona della stazione di Ravenna. Volgono verso la conclusione infatti numerosi cantieri che ricadono nel quartiere Farini sul quale il sindaco ha fatto il punto della situazione nel corso di un 'tour' svoltosi giovedì pomeriggio. Ma oltre ai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il comune di Firenze cerca altri 51 agenti di polizia municipale da assumere tra la fine dell'anno e il 2026. L'obiettivo è arrivare a 1000 vigili entro i prossimi quattro anni. Ecco le prove che dovranno superare gli aspiranti - facebook.com Vai su Facebook

Stadio Jannella, il Comune cerca un gestore: ecco il bando - Il Giunco - X Vai su X

Nido “Cosimo Isola“, nuova svolta. Al Comune spetta un risarcimentodi quasi un milione e mezzo di euro - Sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca che riconosce l’ente capannorese parte lesa nella vicenda dell’asilo chiuso nel 2016. Scrive lanazione.it

Svolta per Tommaseo e Isola di Sant'Andrea: Invitalia supporterà il Comune nelle procedure del Cis - Sarà Invitalia il soggetto attuatore e la centrale di committenza per la realizzazione degli interventi previsti nel Contratto istituzionale di sviluppo. Riporta quotidianodipuglia.it

Vigili del fuoco sfrattati, la svolta: Medolago offre una nuova sede - Dovrà essere il comando provinciale a pronunciarsi sull’idoneità della sede, ma il Comune ... Scrive ecodibergamo.it