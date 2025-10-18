Il compagno abusa della figlia per 22 anni | la bimba ridotta a schiava sessuale Avevo paura non l' ho difesa

Le violenze sono iniziate quando la bambina aveva appena 5 anni, in una casa di Asti in cui la piccola viveva insieme alla mamma e al compagndo di lei. L'orco. Si tratta del 50enne Giacinto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Il compagno abusa della figlia per 22 anni: la bimba ridotta a schiava sessuale. «Avevo paura, non l'ho difesa»

