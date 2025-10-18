Il cognome del padre sostituito con quello della madre | per il Tar si può
Il cognome del padre non lo voleva più e dopo una lunga battaglia legale un giovane della provincia di Trapani ottiene il riconoscimento del diritto a sostituirlo con quello della madre. La prefettura prima lo aveva negato, poi ha fatto marcia indietro e ora lo stesso tribunale amministrativo regionale di Palermo dichiara la cessazione della materia del contendere. Accolte così le tesi degli avvocati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il cognome del padre sostituito con quello della madre: per il Tar si può - L’istanza per la modifica del cognome era stata presentata nell’ottobre 2021 e aveva avuto una prima risposta (negativa) ad aprile 2023 ... Riporta msn.com
