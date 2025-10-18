Il cognome del padre sostituito con quello della madre | per il Tar si può

Feedpress.me | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cognome del padre non lo voleva più e dopo una lunga battaglia legale un giovane della provincia di Trapani ottiene il riconoscimento del diritto a sostituirlo con quello della madre. La prefettura prima lo aveva negato, poi ha fatto marcia indietro e ora lo stesso tribunale amministrativo regionale di Palermo dichiara la cessazione della materia del contendere. Accolte così le tesi degli avvocati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

