Il clima d’odio e l’attacco al servizio pubblico

Cms.ilmanifesto.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di allarmi sul «clima d’odio» contro il governo, improbabili emergenze sul ritorno degli «anni Settanta» e pistolotti sulla violenza politica, alla fine la bomba è arrivata: ha colpito . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

