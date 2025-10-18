Il Cittadella mette la quarta aspettando Falcinelli Il Livorno riparte Monopoli ok
Si rilancia anche il Giugliano nel girone C vincendo a Latina. Sorrento, sesto risultato utile di fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lega Pro. . ': Nella partita con il Cittadella, Mandelli accarezza il pallone e mette in rete il gol del mese di settembre del Girone A! ? Powered by DISTRETTO 12, Fashion Partner #SerieCSkyWifi
Il Cittadella mette la quarta (aspettando Falcinelli). Il Livorno riparte, Monopoli ok - Nel girone A, il Cittadella riprende il passo che gli compete: a Ospitaletto arriva la seconda vittoria di fila – gol decisivo di Rabbi – e anche il quarto risultato utile consecutivo per la squadra d ... Lo riporta gazzetta.it
Cittadella in crisi nera, quarta sconfitta di seguito: il Lumezzane espugna il Tombolato 1-0 - E' crisi nera per il Cittadella, che incassa la quarta sconfitta consecutiva e sprofonda in zona retrocessione. Riporta corrieredelveneto.corriere.it