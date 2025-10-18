Il Cholito Simeone si inventa un gol favoloso | nessuna esultanza il gesto di scuse verso il Napoli
Giovanni Simeone è stato autore nel primo tempo di Torino-Napoli di un gol strepitoso in occasione dell'1-0 granata. Che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi e dei compagni di squadra mentre il "Cholito" ha preferito non esultare verso la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
