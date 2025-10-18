Il Cholito Simeone adesso è cuore Toro stende il Napoli con un gol bellissimo

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La più classica rete dell'ex condanna gli azzurri alla sconfitta (1-0) nella sfida contro il Torino. L'argentino segna ma non esulta e quasi chiede scusa a mani giunte. Al 93° gol annullato a Lang in fuorigioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

