Il Cholito Simeone adesso è cuore Toro stende il Napoli con un gol bellissimo
La più classica rete dell'ex condanna gli azzurri alla sconfitta (1-0) nella sfida contro il Torino. L'argentino segna ma non esulta e quasi chiede scusa a mani giunte. Al 93° gol annullato a Lang in fuorigioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
