Il cervello degli uomini si restringe più velocemente di quello delle donne | lo studio

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca internazionale ha determinato che il cervello degli uomini, col passare del tempo, tende a restringersi più velocemente di quello delle donne, con una perdita maggiore di spessore e volume in diverse regioni cerebrali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cervello uomini restringe pi249Il cervello degli uomini si restringe più velocemente di quello delle donne: lo studio - Un team di ricerca internazionale ha determinato che il cervello degli uomini, col passare del tempo, tende a restringersi più velocemente di quello delle ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cervello Uomini Restringe Pi249