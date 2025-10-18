Il cervello degli uomini si restringe più velocemente di quello delle donne | lo studio
Un team di ricerca internazionale ha determinato che il cervello degli uomini, col passare del tempo, tende a restringersi più velocemente di quello delle donne, con una perdita maggiore di spessore e volume in diverse regioni cerebrali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
