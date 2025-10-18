Il centrodestra guarda alle elezioni | Un candidato civico per vincere

Due anni per le elezioni comunali. Ma nel centrodestra le civiche giocano d’anticipo. In palio c’è tanto, a partire dal candidato sindaco. E perciò a metà novembre le tre liste civiche di opposizione andranno a congresso. "Sarà un congresso rifondativo – premette l’attuale segretario Fabrizio Pullè –. Di fatto andremo a formalizzare la nascita di un unico soggetto, un’unica civica. E sarà un momento per rilanciare l’attività politica e il confronto con gli alleati del centrodestra, verificando le condizioni per proseguire assieme il cammino. I rapporti sono buoni, ora andremo a cercare unità di intenti sui temi e sulla visione della città, elementi su cui c’è sintonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

