Il cast di 40 secondi sfila sul red carpet della Festa di Roma 2025

Vincenzo Alfieri e il suo cast di giovani attori di 40 secondi hanno sfilato sul tappeto rosso della cavea dell’Auditorium Parco della Musica in occasione della Festa del Cinema di Roma 2025. Con il regista, gli interpreti del film, tra cui Francesco Gheghi e Francesco Di Leva che, dopo la loro fortunata collaborazione in Familia, tornano a condividere lo schermo per un’altra storia terribile, raccontata in maniera magistrale nel film. 1 di 14 Il cast di 40 secondi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Francesco Gheghi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Vincenzo Alfieri sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Giordano Giansanti sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Luca Petrini sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Enrico Borello sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Francesco Di Leva sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Beatrice Puccilli sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Justin De Vivo sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Il cast di 40 secondi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Maurizio Lombardi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Chiara Celotto sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Roberto Proia sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Samuele Carrino sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone 40 Secondi è un film del 2025 diretto da Vincenzo Alfieri con Francesco Gheghi, Francesco Di Leva, Enrico Borello, Sergio Rubini, Josafat Vagni, Maurizio Lombardi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it