Il caso Orlandi all' università di Verona nel convegno 42 anni senza verità

Il caso Orlandi raccontato all'università di Verona: il 22 ottobre alle 14, nell'aula Magna del Polo Zanotto si terrà il convegno "42 anni senza verità", organizzato dall'associazione studentesca Azione Universitaria Verona. L'evento sarà incentrato sulla triste vicenda che ha visto coinvolta la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Scopri altri approfondimenti

Nuovo capitolo nel caso Orlandi - facebook.com Vai su Facebook

Caso Orlandi-Gregori, amica di Mirella rivela: «Noi pedinate da auto scura con due uomini stranieri. Lo dissi, ma il verbale è sparito» - X Vai su X

Caso Orlandi, è subito sold out per stasera - Il tutto esaurito è arrivato quasi immediatamente per l’evento del Festival L’Augusta che tratterà del caso Emanuela Orlandi con il fratello Pietro (nella foto) e il giornalista Alessandro Ambrosini. Lo riporta lanazione.it

I falsi del caso Orlandi, la grafologa Sara Cordella spiega come si fa - DOMANDA – Dottoressa Sara Cordella, a parte il prelevare parole manoscritte e firme dal web con la tecnica del dropping, come si fa per capire se la grafia di uno scritto a mano è autentica o no? blitzquotidiano.it scrive

Caso Orlandi, gli amici di Emanuela e la pista della banda della Magliana. «Fummo pedinati mentre andavamo alla sala giochi» - Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e il boss «Renatino» De Pedis Il mistero Emanuela Orlandi, le comitive di amici più stretti, la banda della Magliana: il lavoro della commissione parlamentare ... Riporta roma.corriere.it