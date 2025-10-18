Il caso dell'ex consigliere comunale accusato di aver maltrattato le figlie | revocata la responsabilità genitoriale

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Revocata la responsabilità genitoriale per l'ex consigliere comunale di Brescia Baldwinder Singh e la moglie accusati di maltrattamenti nei confronti delle figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

