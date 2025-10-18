Il caso dell'ex consigliere comunale accusato di aver maltrattato le figlie | revocata la responsabilità genitoriale
Revocata la responsabilità genitoriale per l'ex consigliere comunale di Brescia Baldwinder Singh e la moglie accusati di maltrattamenti nei confronti delle figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il consigliere regionale del Pd chiede alla giunta lombarda di intervenire dopo il caso di due studenti rimasti bloccati sul treno a Malnate per l’ascensore guasto: «Serve garantire l’accessibilità e un piano di manutenzione efficace» - facebook.com Vai su Facebook
Caso Singh, revocata la potestà genitoriale all’ex consigliere - La decisione del tribunale dei minori di Brescia estesa anche alla moglie. Come scrive giornaledibrescia.it
Brescia, l’ex consigliere Balwinder Singh decaduto dalla potestà genitoriale - L'ex esponente del centrodestra a Palazzo Loggia e la moglie sono indagati per maltrattamenti sulle figlie. Segnala quibrescia.it
L’ex consigliere comunale di Ceriano Laghetto ospite di Cruciani a La zanzara parla di aborto - Un ex consigliere comunale di Ceriano è stato ospite della trasmissione radiofonica ... Secondo ilnotiziario.net