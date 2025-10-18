Il caso del rapinatore zoppo | un podcast riporta alla luce il primo caso risolto col DNA nella provincia

Esce domenica una nuova puntata di “Crimini a Rimini”, il podcast crime condotto da Davide Cardone e Davide Grassi. Il titolo della puntata è “Il caso del rapinatore zoppo” e ripropone una vicenda accaduta nell’agosto del 1993, una rapina all’ufficio Siae di Riccione che causò la morte di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

