Il Carlino c’è sempre anche di domenica
Ecco l’elenco delle edicole aperte domani nella città di Bologna. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l.; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro – Fs, Frabetti; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano. Piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Ecco la prima pagina del Carlino Forlì di domenica 12 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Braccialetto elettronico tagliato, ricercato da 5 giorni: “Sono all’estero, in uno Stato dove posso difendermi”: Ancona, 19 settembre 2025 – È ricercato da cinque giorni, dopo l’evasione dagli arresti domiciliari fatta nella notte di domenica… http://dlvr.it/TN8p6s - X Vai su X
L’anniversario del Carlino. Oggi quattro figurine speciali per collezionare la storia - Domenica 12 ottobre in edicola col giornale la riproduzione di prime pagine da ‘incollare’. Lo riporta msn.com