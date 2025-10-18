Il capitano Somma Vogliamo fare bene Posso dire che c’è tanto entusiasmo

Il capitano bianconero, Michele Somma, sui canali social del club, ha ‘fotografato’ la Robur, parlando di passato, presente e futuro. "La cosa bella di come giochiamo – le sue parole – è che dipende tanto da noi. La Serie D è strana, non sempre i grandi nomi bastano. Sicuramente vogliamo e possiamo fare bene. Quello che posso dire è che c’è entusiasmo". "Chi accetta Siena – prosegue – sa che giocherà in una piazza che pretende molto. Noi più grandi abbiamo la struttura per reggere la pressione, per i più giovani credo sia un percorso di formazione che aiuta a crescere. Abbiamo la fortuna di lavorare tanto e ogni domenica portiamo la nostra identità sul campo: sappiamo cosa dobbiamo fare, l’appoggiarci su questo, un po’ ci solleva dalle critiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

