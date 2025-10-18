Il capitano Somma Vogliamo fare bene Posso dire che c’è tanto entusiasmo
Il capitano bianconero, Michele Somma, sui canali social del club, ha ‘fotografato’ la Robur, parlando di passato, presente e futuro. "La cosa bella di come giochiamo – le sue parole – è che dipende tanto da noi. La Serie D è strana, non sempre i grandi nomi bastano. Sicuramente vogliamo e possiamo fare bene. Quello che posso dire è che c’è entusiasmo". "Chi accetta Siena – prosegue – sa che giocherà in una piazza che pretende molto. Noi più grandi abbiamo la struttura per reggere la pressione, per i più giovani credo sia un percorso di formazione che aiuta a crescere. Abbiamo la fortuna di lavorare tanto e ogni domenica portiamo la nostra identità sul campo: sappiamo cosa dobbiamo fare, l’appoggiarci su questo, un po’ ci solleva dalle critiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Nel 1554 Siena è sotto assedio. L’esercito ispano-mediceo è alle porte e la città è isolata. Dopo la sconfitta di Scannagallo, la speranza di resistere è quasi finita. Dentro le mura, i senesi non si arrendono. A guidare la difesa c’è il capitano francese Blaise de - facebook.com Vai su Facebook
Paola Egonu da Lautaro per 'imparare' a fare il capitano - Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell'Inter": Paola Egonu, campionessa mondiale di volley con l'Italia e opposto della Numia Vero Volley, da quest'anno ... Secondo ansa.it