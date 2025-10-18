Il camion a fuoco sulla Palermo-Catania asfalto gravemente danneggiato | autostrada ristretta a Buonfornello

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le conseguenze dell'incendio che ha visto un camion andare a fuoco ieri pomeriggio sulla Palermo-Catania, all'altezza di Buonfornello, si ripercuotono anche oggi sulla circolazione in autostrada. “A seguito di verifiche tecniche - fa sapere l'Anas - il manto stradale delle corsie di marcia e di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

