Il caffè che prendi al bar ha un sapore orribile? Tutta colpa della tazzina

Cultweb.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai mai sperimentato quella sensazione frustrante di ordinare un espresso preparato con una miscela pregiata, solo per scoprire che il sapore non è all’altezza delle aspettative? Prima di incolpare il barista o la qualità del caffè, dovresti considerare un elemento spesso sottovalutato ma fondamentale: la tazzina in cui viene servito. La temperatura di servizio del caffè rappresenta infatti un elemento chiave per il sapore  della bevanda. Non si tratta di un dettaglio estetico o di un vezzo da intenditori, ma di un aspetto scientifico che influenza direttamente la percezione degli aromi, del corpo e della qualità complessiva dell’espresso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

