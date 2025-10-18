Il caffè che prendi al bar ha un sapore orribile? Tutta colpa della tazzina
Hai mai sperimentato quella sensazione frustrante di ordinare un espresso preparato con una miscela pregiata, solo per scoprire che il sapore non è all’altezza delle aspettative? Prima di incolpare il barista o la qualità del caffè, dovresti considerare un elemento spesso sottovalutato ma fondamentale: la tazzina in cui viene servito. La temperatura di servizio del caffè rappresenta infatti un elemento chiave per il sapore della bevanda. Non si tratta di un dettaglio estetico o di un vezzo da intenditori, ma di un aspetto scientifico che influenza direttamente la percezione degli aromi, del corpo e della qualità complessiva dell’espresso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
