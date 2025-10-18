Il bilancio del direttore di Ducati Corse Gigi dall’Igna Sapevamo che Marc ci avrebbe portato alla vittoria Nel 2026 servirà qualcosa di diverso peccato l’infortunio Marquez geniale Anno da numero 1 Pecco? Ne uscirà

Il film del suo 2025, Gigi DallIgna, direttore generale di Ducati Corse, lo rivede scorrere con orgoglio. Mille sensazioni forti, altrettante emozioni e la gioia unica e stupenda di un altro Mondiale segnato da sfumature belle da raccontare. Da condividere. Tutto intenso, assolutamente, anche se il finale della stagione non ha avuto esattamente i contorni della perfezione con i conti fatti e rifatti per interpretare la crisi da incubo di Bagnaia e la spalla rotta quando la festa per il titolo di Marquez era appena iniziata. Dall’Igna, partiamo dall’inizio: sia sincero, si sarebbe aspettato che Marc potesse consegnare il titolo a Ducati già a settembre, con un paio di mesi di vantaggio sulla bandiera a scacchi del 2025? "Bene, le dico la verità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il bilancio del direttore di Ducati Corse, Gigi dall’Igna "Sapevamo che Marc ci avrebbe portato alla vittoria Nel 2026 servirà qualcosa di diverso, peccato l’infortunio». "Marquez geniale. Anno da numero 1. Pecco? Ne uscirà»

