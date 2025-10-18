Il bilancio del direttore di Ducati Corse Gigi dall’Igna Sapevamo che Marc ci avrebbe portato alla vittoria Nel 2026 servirà qualcosa di diverso peccato l’infortunio Marquez geniale Anno da numero 1 Pecco? Ne uscirà
Il film del suo 2025, Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, lo rivede scorrere con orgoglio. Mille sensazioni forti, altrettante emozioni e la gioia unica e stupenda di un altro Mondiale segnato da sfumature belle da raccontare. Da condividere. Tutto intenso, assolutamente, anche se il finale della stagione non ha avuto esattamente i contorni della perfezione con i conti fatti e rifatti per interpretare la crisi da incubo di Bagnaia e la spalla rotta quando la festa per il titolo di Marquez era appena iniziata. Dall'Igna, partiamo dall'inizio: sia sincero, si sarebbe aspettato che Marc potesse consegnare il titolo a Ducati già a settembre, con un paio di mesi di vantaggio sulla bandiera a scacchi del 2025? "Bene, le dico la verità.
