Il Barcellona ci ricorda quanto è complesso costruire uno stadio | il tetto al Camp Nou arriverà solo nel 2027

Il Comune di Barcellona ha concesso al Barcellona la licenza di prima occupazione relativa alla curva sud e alla tribuna del Camp Nou che porterebbe la capienza momentanea di 27.000 spettatori. Ma questo non significa tornare a casa, occorrerebbero almeno 45.000 persone ipotesi prevista per metà novembre. Lo scrive El Paìs Il Barcellona resta a Montjuic fino a metà novembre. La squadra allenata da Hansi Flick continuerà a disputare le proprie partite casalinghe al l’Estadi Olímpic de Montjuïc, dove si giocheranno già le prossime sfide contro il Girona (sabato) e l’Olympiacos (martedì in Champions League), fino a quando non saranno pronti tutti i permessi necessari per la riapertura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

