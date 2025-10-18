Il bacio tra Jonas Pepe e Grazia Kendi così l'intelligenza artificiale crea dinamiche al Grande Fratello

C'è un video in cui Jonas Pepe abbraccia Grazia Kendi e poi la bacia. Sta nascendo l'amore al Grande Fratello? Niente affatto. Anche questa edizione, come quelle passate, è caratterizzata dalla circolazione di video creati con l'Intelligenza Artificiale o semplicemente manipolati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Joe Jonas e l'artista musicale sudcoreana, JinJoo Lee, hanno acceso il palco quando la giovane gli ha dato un bacio marcato sulla guancia. - facebook.com Vai su Facebook

Premio Sentieri selvaggi, da 24 anni i migliori film italiani dell'anno scelti dalla redazione. Ultimi film premiati 2024/25 Fuori, di Mario Martone 2023/24 La chimera, di Alice Rohrwacher 2022/23 Il sol dell’avvenire, di Nanni Moretti 2021/22 A Chiara, di Jonas C - X Vai su X

Grande Fratello, Jonas Pepe esagera: le frasi sulle gieffine fanno scoppiare la polemica - Il concorrente Jonas Pepe al centro delle polemiche al Grande Fratello per alcune frasi sulle gieffine: il web insorge. donnaglamour.it scrive

Grande Fratello, scoppia il caso Jonas Pepe: “Mi chiave**i pure Grazia” - Una frase giudicata volgare e sessista contro Grazia Kendi accende la polemica sul gieffino, che fino a ieri era considerato uno dei concorrenti più eleganti e colti della Casa. Scrive movieplayer.it

Grande Fratello, Jonas: “Ecco chi mi piace e con chi ci proverò” - Jonas Pepe confessa chi gli piace al Grande Fratello: esclude Giulia e racconta perché non potrebbe mai stare con Francesca Carrara. Da blogtivvu.com