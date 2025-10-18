Il 38% degli insegnanti italiani lavora in scuole dove più del 10% degli studenti di madre lingua straniera
Le informazioni che seguono provengono da TALIS (Teaching and Learning International Survey), la più ampia indagine internazionale condotta dall’OCSE su insegnanti e dirigenti scolastici. L’edizione 2024 ha raccolto dati tramite questionari autocompilati, per rilevare percezioni e pratiche in ambito educativo. Va tenuto presente che queste percezioni possono risentire del contesto sociale e culturale di ciascun Paese, rendendo opportuno un certo grado di cautela nell’interpretazione comparativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
