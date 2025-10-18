Il 19 ottobre chiusura di Patrioti in Comune con La Russa e Musumeci
Si concluderà domani, domenica 19 ottobre, presso il 4Spa Hotel di Catania, la seconda edizione di ‘Patrioti in Comune’, la tre giorni di confronto e formazione promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente da Luca Sbardella e da Alberto Cardillo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domenica 19 ottobre - Campionati Italiani Triathlon LAKE VARANO TRI - chiusura strade In occasione dell'evento LAKE VARANO TRI in programma domenica 19 ottobre, si comunica che alcune strade attorno il lago di Varano saranno interdette al traffico - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 11 ottobre a Firenze Books, in chiusura, alle 19, Tommaso Codignola e Alessandro Pagnini conversano con Giorgio Vallortigara su “Desiderare” @MarsilioEditori https://firenzebooks.it - X Vai su X