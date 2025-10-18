Igiene ambientale ‘fragile’ La protesta dei lavoratori | Condizioni non dignitose

Massa-Carrara, 18 ottobre 2025 –  Camion fermi, piazze piene, braccia incrociate. Il rumore dei mezzi dell’igiene urbana ieri ha lasciato spazio alle voci dei lavoratori: quelle di chi ogni giorno tiene pulite le città ma da troppo tempo attende un contratto che riconosca fatica, rischi e dignità. È la giornata dello sciopero nazionale dell’igiene ambientale, proclamato da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, e a Massa Carrara la partecipazione è stata altissima. Dalle 9 alle 12 in piazza Aranci, davanti alla Prefettura, si sono ritrovati gli operatori di Asmiu, Cermec e Reti Ambiente Carrara, insieme a delegati e rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

