Massa-Carrara, 18 ottobre 2025 – Camion fermi, piazze piene, braccia incrociate. Il rumore dei mezzi dell’igiene urbana ieri ha lasciato spazio alle voci dei lavoratori: quelle di chi ogni giorno tiene pulite le città ma da troppo tempo attende un contratto che riconosca fatica, rischi e dignità. È la giornata dello sciopero nazionale dell’igiene ambientale, proclamato da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, e a Massa Carrara la partecipazione è stata altissima. Dalle 9 alle 12 in piazza Aranci, davanti alla Prefettura, si sono ritrovati gli operatori di Asmiu, Cermec e Reti Ambiente Carrara, insieme a delegati e rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Igiene ambientale 'fragile'. La protesta dei lavoratori: "Condizioni non dignitose"