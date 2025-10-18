Ieri in Campania | ritrovato senza vita il corpo del pizzaiolo sannita Fabio Celella

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 17 ottobre 2025.  Avellino – “Mi candido per Avellino. Una candidatura di servizio, per la mia città e per l’Irpinia. Perché Avellino deve tornare ad essere il cuore, la guida, la madre di questa terra”. Con queste parole, Laura Nargi, ex sindaco di Avellino, annuncia ufficialmente la sua discesa in campo per le prossime elezioni regionali. ( LEGGI QUI ).  Benevento – Il caso che da giovedì scorso ha tenuto col fiato sospeso l’intera comunità ha avuto un tragico epilogo. Dopo lunghe ricerche è stato trovato senza vita il corpo del giovane pizzaiolo sannita Fabio Celella, scomparso misteriosamente a Ravello nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

