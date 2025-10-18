Iddrissou dopo Inter Napoli Primavera | Bellissimo periodo per me la vittoria è solo la conseguenza del lavoro fatto ho una speranza
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter Primavera, Jamal Iddrissou, si è espresso così dopo il successo ottenuto oggi in campionato contro il Napoli. Intercettato dai giornalisti presenti al termine di Inter Napoli Primavera, l’attaccante dei nerazzurri Jamal Iddrissou, autore di una delle tre reti di oggi, ha analizzato così il successo ottenuto dalla sua squadra per 3 a 0. PRIMA CONVOCAZIONE IN SERIE C E GOL AL RITORNO DAL MONDIALE U20? – « È un bellissimo periodo, sono molto contento anche di aver ritrovato i miei compagni e di essere tornato a fare gol. Alla fine quello che conta è aver fatto una grande prestazione, la vittoria è solo la conseguenza di quanto abbiamo fatto ». 🔗 Leggi su Internews24.com
