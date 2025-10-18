I was born irregular in uscita l' album di debutto della cantautrice palermitana Marta Sollima
La cantautrice palermitana Marta Sollima annuncia l’uscita del suo primo album, intitolato “I was born irregular”, disponibile da novembre 2025. Il disco segna l’inizio del suo percorso discografico e rappresenta l’affermazione di una voce nuova, intensa e consapevole nel panorama musicale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Arnold Cassola (Sliema, 21 November 1953) is a Maltese-born Italian politician and historian. He teaches Maltese and comparative literature at the University of Malta. He is the author and editor of several books and academic essays. He holds two degrees - facebook.com Vai su Facebook