I vigili bloccano una carrozza abusiva con freni inadeguati e trainata da un cavallo mai vaccinato

Un calesse abusivo - senza targa e senza freni e ruote adeguati - trainato da un cavallo mai vaccinato è stato bloccato dai vigili nell'area pedonale di piazza Verdi. L'animale è stato invece al Nucleo ippomontato della stessa polizia municipale anche per essere sottoposto a controlli sanitari.A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A #Taormina va in fumo il telo di Via Garipoli ma i Vigili del Fuoco bloccano l'avanzata delle fiamme a pochi metri dalla sede stradale. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

Lotta agli ‘gnuri abusivi, sequestrata dai vigili urbani una carrozza in via Roma - Una carrozza al traino senza autorizzazione è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale nell’ambito dei controlli predisposti dall’assessorato comunale al Benessere animale. Segnala mondopalermo.it

Ecoballe in fiamme, forse discarica abusiva - Una squadra dei vigili del fuoco di Foggia è al lavoro da ieri sera per un incendio innescato in un terreno abbandonato sulla statale 89, a Manfredonia, che ha mandato in fumo ecoballe e rifiuti ... Secondo rainews.it