I topi non c’entrano nulla con la buca quella forma è di un altro animale | gli scienziati dopo 20 anni svelano il mistero del celebre Rat Hole di Chicago
Chi passa da Chicago sa che è una delle attrazioni più curiose della città: il “rat hole”, ossia la buca del ratto. Sul marciapiede sarebbe impressa da 20 anni una forma inequivocabile di un ratto, che evidentemente sul cemento ancora fresco ha giocato uno scherzetto agli operai, lasciando la sua orma, al West Roscoe Street, nel cuore del quartiere Roscoe Village della citt à. O quantomeno sino ad oggi si pensava che quella fosse la forma di un ratto. Ben sei studiosi – esattamente Michael C. Granatosky, Gabby Guilhon, Noah D. Chernik, Stratos J. Kantonis, Christine J. Lee e Edwin Dickinson – lo scorso 15 ottobre hanno pubblicato uno studio sulla rivista scientifica The Royal Society che smentisce un vero e proprio “mito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Svelato dai ricercatori il mistero della «tana del ratto» di Chicago, diventata attrazione turistica. E i topi non c'entrano - X Vai su X
Civitavecchia - Sos da parte dei residenti, sia in centro che nelle periferie Allarme topi in città: “Dai ponteggi saltano sui balconi ed entrano in casa” Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/10/allarme-topi-citta-dai-ponteggi-saltano-sui-balconi-entrano-casa/ - facebook.com Vai su Facebook