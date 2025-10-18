I topi non c’entrano nulla con la buca quella forma è di un altro animale | gli scienziati dopo 20 anni svelano il mistero del celebre Rat Hole di Chicago

Chi passa da Chicago sa che è una delle attrazioni più curiose della città: il “rat hole”, ossia la buca del ratto. Sul marciapiede sarebbe impressa da 20 anni una forma inequivocabile di un ratto, che evidentemente sul cemento ancora fresco ha giocato uno scherzetto agli operai, lasciando la sua orma, al West Roscoe Street, nel cuore del quartiere Roscoe Village della citt à. O quantomeno sino ad oggi si pensava che quella fosse la forma di un ratto. Ben sei studiosi – esattamente Michael C. Granatosky, Gabby Guilhon, Noah D. Chernik, Stratos J. Kantonis, Christine J. Lee e Edwin Dickinson – lo scorso 15 ottobre hanno pubblicato uno studio sulla rivista scientifica The Royal Society che smentisce un vero e proprio “mito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it