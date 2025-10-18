I terroristi di Hamas scavano tra le macerie per trovare i corpi degli ostaggi | GUARDA

Militanti di Hamas continuano a cercare i corpi degli ostaggi israeliani a Khan Younis, mentre il cessate il fuoco tra Israele e Hamas ha superato la sua prima settimana. La consegna dei resti degli ostaggi, prevista dall'accordo di cessate il fuoco, è stata uno dei punti chiave - insieme alla consegna degli aiuti, all'apertura dei valichi di frontiera con Gaza e alla ricostruzione - in un processo sostenuto da gran parte della comunità internazionale per contribuire a porre fine a due anni di guerra devastante a Gaza. Hamas ha dichiarato di essere impegnata a rispettare i termini dell'accordo di cessate il fuoco, compresa la consegna dei corpi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I terroristi di Hamas scavano tra le macerie per trovare i corpi degli ostaggi | GUARDA

Altre letture consigliate

I terroristi di Hamas li hanno torturati, ma non sono riusciti a spezzare la loro anima. - X Vai su X

Le esecuzioni di Hamas a Gaza dopo la fine della guerra, la Palestina va liberata dai terroristi non da Israele: i cortei dove sono? Il commento di Suor Anna Monia Alfieri - https://www.ilriformista.it/le-esecuzioni-di-hamas-a-gaza-dopo-la-fine-della-guerra-la-pal - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, militanti di Hamas scavano tra le macerie per trovare i corpi degli ostaggi: le immagini - (LaPresse) Militanti di Hamas continuano a cercare i corpi degli ostaggi israeliani a Khan Younis, mentre il cessate il fuoco tra Israele e Hamas ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Gaza, Ministro israeliano Sa’ar: “Il valico di Rafah sarà aperto domenica”. Hamas: “70 milioni di tonnellate di macerie” - Le notizie del 16 ottobre dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza: Il valico di Rafah resta ancora chiuso ma il ministro ... Secondo fanpage.it

"Ho dovuto scavarmi la fossa", "Incatenato al buio". I racconti dell'orrore degli ostaggi di Hamas - Emergono i racconti dei prigionieri liberati da Hamas: isolamento, malnutrizione e abusi. Riporta msn.com