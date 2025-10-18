I rischi e la violenza del web | Bisogna insegnare ai giovani a saper riconoscere i segnali

di Rossella Conte FIRENZE " Educare per essere liberi " è stato il filo conduttore dell’incontro che ha visto protagoniste due donne impegnate, da prospettive diverse ma complementari, nella lotta contro la violenza: la dottoressa Eva Claudia Cosentino, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana, e Anna Vagli, criminologa, giornalista e analista comportamentale. Insieme a loro, sul palco anche Max Proietti, content creator e divulgatore che ha parlato "di libertà digitale partendo da tre parole semplici: prevenzione, consapevolezza, identità" e Cristina Irrera, anche lei content creator, che ha raccontato la sua esperienza con gli haters: "Nei miei video parlo di diritti delle donne, femminismo e violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

