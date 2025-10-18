I ragazzi di Luce! | In un mondo connesso vogliamo essere umani

La prima giornata del Festival Luce! è passata e sono stati tanti gli ospiti saliti sul palco, più e meno giovani. Ma una cosa è certa: sono gli studenti delle scuole, i ragazzi della platea, la vera forza vitale, che sempre più sposano i temi e i valori fondativi di Luce! come l’ inclusività, la sostenibilità e l’attenzione alle persone con disabilità. È, infatti, grazie a loro che la mattinata si è animata, tra l’attenzione riversata sui “panel“ e qualche incursione sul palco, tutte "senza filtri", come recita il titolo dell’edizione 2025, che continua oggi in Palazzo Vecchio. "È stata una bella mattinata, per noi questi temi sono tutti importanti – ha detto Hiroto Svicher, che frequenta l’istituto Meucci di Firenze –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

