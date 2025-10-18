I pronostici di sabato 18 ottobre | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1
I pronostici di sabato 18 ottobre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati Neanche il tempo di riabituarsi dopo la sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali che la settima giornata di Serie A regala subito uno scontro d’alta classifica. Roma-Inter non è mai una partita scontata, figuriamoci in questo momento, con le due squadre che occupano rispettivamente il secondo e il quarto posto e sono separate da soli 3 punti. I giallorossi a sorpresa condividono la vetta con il Napoli campione d’Italia, mentre i nerazzurri sembrano aver messo il turbo dopo un inizio non entusiasmante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
