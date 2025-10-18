Quando pensiamo a un processo giudiziario, ci aspettiamo che l’imputato sia vivo, presente e in grado di difendersi. Eppure, nella storia dell’umanità, ci sono stati casi in cui i tribunali hanno deciso di processare persone già morte da tempo. Il caso più macabro e celebre rimane senza dubbio quello di Papa Formoso, protagonista di quello che oggi è noto come il Sinodo del Cadavere. Nel gennaio dell’anno 897, Papa Stefano VI decise di cancellare completamente l’eredità del suo predecessore, accusandolo di usurpazione. Formoso era morto nove mesi prima, ma Stefano VI insistette affinché il suo corpo fosse presente in tribunale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I processi postumi più assurdi della storia (il primo fa venire i brividi)