I Play Rocky le prime foto di Anthony Ippolito dal set nei panni di Sylvester Stallone

Movieplayer.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivate le prime immagini di Anthony Ippolito nei panni di un giovane Sylvester Stallone sul set di I Play Rocky, il nuovo film di Peter Farrelly dedicato alla nascita del leggendario Rocky. La leggenda di Rocky Balboa torna sul grande schermo, ma questa volta senza guantoni né ring: con I Play Rocky, Peter Farrelly racconta la storia vera - e incredibile - di come un attore sconosciuto trasformò la propria ostinazione in un successo da Oscar. L'uomo che osò diventare Rocky Il regista Peter Farrelly, due volte premio Oscar per Green Book, è tornato dietro la macchina da presa per dirigere I Play Rocky, film che ripercorre la genesi del cult del 1976. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

i play rocky le prime foto di anthony ippolito dal set nei panni di sylvester stallone

© Movieplayer.it - I Play Rocky, le prime foto di Anthony Ippolito dal set nei panni di Sylvester Stallone

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

play rocky prime fotoI Play Rocky: Anthony Ippolito si trasforma in Sylvester Stallone nelle prime foto dal set - Guardate le prime immagini dal set di I Play Rocky, il film che racconterà i primi passi di Sylvester Stallone a Hollywood. Secondo cinema.everyeye.it

play rocky prime fotoI Play Rocky, Matt Dillon sarà il padre di Sylvester Stallone nel film - Il candidato al Premio Oscar reciterà nella pellicola sul making of del celebre Rocky. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Play Rocky Prime Foto