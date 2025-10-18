I Play Rocky le prime foto di Anthony Ippolito dal set nei panni di Sylvester Stallone
Sono arrivate le prime immagini di Anthony Ippolito nei panni di un giovane Sylvester Stallone sul set di I Play Rocky, il nuovo film di Peter Farrelly dedicato alla nascita del leggendario Rocky. La leggenda di Rocky Balboa torna sul grande schermo, ma questa volta senza guantoni né ring: con I Play Rocky, Peter Farrelly racconta la storia vera - e incredibile - di come un attore sconosciuto trasformò la propria ostinazione in un successo da Oscar. L'uomo che osò diventare Rocky Il regista Peter Farrelly, due volte premio Oscar per Green Book, è tornato dietro la macchina da presa per dirigere I Play Rocky, film che ripercorre la genesi del cult del 1976. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
