I piloti McLaren si eliminano da soli Verstappen vince la Sprint di Austin e riapre il Mondiale F1

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen vince la Sprint Race del GP Stati Uniti davanti a Russell e Sainz. Hamilton quarto davanti a Leclerc. I piloti McLaren si eliminano alla prima curva. Verstappen si avvicina così sempre più a Piastri e Norris. 🔗 Leggi su Fanpage.it

