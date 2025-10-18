I piloti McLaren si eliminano da soli Verstappen vince la Sprint di Austin e riapre il Mondiale F1
Max Verstappen vince la Sprint Race del GP Stati Uniti davanti a Russell e Sainz. Hamilton quarto davanti a Leclerc. I piloti McLaren si eliminano alla prima curva. Verstappen si avvicina così sempre più a Piastri e Norris. 🔗 Leggi su Fanpage.it
