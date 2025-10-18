I pericoli di un vertice in Ungheria governata dal più filorusso dell’Ue
Non contraddire Trump, non irritare Trump, non criticare Trump: l’Unione europea non ha deviato dalla linea che ha adottato dalla scorsa primavera per cercare di tenere il presidente americ. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
UCRAINA | Il Cremlino conferma: "Vertice con Trump entro 2 settimane. Non bisogna rimandare". Putin parla con Orban. Zelensky a Washington #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il vertice Ue a Copenaghen. La premier danese Frederiksen: "L'Europa mai così in pericolo dalla seconda guerra mondiale". - X Vai su X
Droni sui treni in stazione a Sumy, un morto. Von der Leyen: "Barbarie, la Russia mira sui civili" - Georgia, proteste nella capitale Tbilisi: tentato assalto del palazzo presidenziale Migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi, la capitale georgiana, per protestare contro il governo nel gior ... Secondo msn.com