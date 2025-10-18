I Pattinatori ci provano In via Mercurio c’è il Monza

HOCKEY A1 "Trasformare l’amarezza per la decisione folle di Viareggio in qualcosa di positivo per portare a casa punti importanti contro il Monza". L’allenatore del Circolo Pattinatori Grosseto, Massimo Mariotti ha le idee chiare in vista del debutto casalingo di stasera, sulla pista Mario Parri di via Mercurio (inizio alle 20,45). Il Monza, avversario di turno, ha iniziato la sua stagione con un prestigioso pareggio contro la corazzata Bassano, un risultato che la dice lunga sulle ambizioni del quintetto lombardo. Di fronte al pubblico amico, però, Saavedra e compagni faranno di tutto per conquistare i primi punti della classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

