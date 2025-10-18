I mondiali di motocross su sabbia sbarcano a Bibione

Per un weekend intero, Bibione sarà capitale mondiale del motocross su sabbia. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, piazzale Zenith si trasformerà nell’arena dei grandi campioni internazionali: 5 chilometri di pista per l’unica tappa italiana del Campionato del Mondo FIM Sand Races. È la sfida ai. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

