I Mille di Pio IX | l’esercito dimenticato che sfidò l’Italia unita

Facciamo un viaggio indietro nel tempo. Siamo nel 1860, tra le fila dell’esercito piemontese. «Poche ore prima di invadere lo Stato Pontificio, il generale Enrico Cialdini, capintesta degli assedianti, incitava così i suoi uomini contro i combattenti del Papa: “Soldati, vi conduco contro una masnada di briachi stranieri che sete d’oro e vaghezza di saccheggio trasse nei nostri paesi. Combattere, disperdere inesorabilmente.». Gli faceva eco il generale Manfredo Fanti che definiva l’esercito pontificio «bande straniere senza patria e senza tetto». Ora, i risorgimentalisti fecero una descrizione dei militari che difesero lo Stato della Chiesa identica a quella di Cialdini e Fanti, e dunque piuttosto ingenerosa. 🔗 Leggi su Panorama.it

