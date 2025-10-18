I mercoledì dell’Eremo Un giorno senza fretta tra spiritualità e sapori
All’Eremo di Santa Caterina del Sasso, affacciato sul Lago Maggiore, l’autunno porta con sé un invito alla calma e alla contemplazione. Dopo una stagione estiva vivace, con visitatori da tutto il mondo, barche sempre piene e collaborazioni di successo con Trenord, il celebre monastero di Leggiuno si prepara a essere vissuto in modo diverso: con lentezza, gusto e consapevolezza. Nasce così l’iniziativa “I Mercoledì dell’Eremo”, proposta da Archeologistics, la società che gestisce il sito per conto della Provincia di Varese, e pensata per chi desidera scoprire Santa Caterina del Sasso nei momenti più tranquilli, dedicando una mezza giornata alla bellezza, alla conoscenza e ai sapori del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Da mercoledì 22 ottobre, ogni settimana l’Eremo apre le sue porte a un’esperienza diversa per vivere il luogo in tranquillitàLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/i-mercoledi-dautunno-alleremo-di-santa-caterina-del-sasso-con-pranzo-e-visita-guidata/ - facebook.com Vai su Facebook
A Santa Caterina del Sasso un invito a godermi l’autunno con tranquillità: arrivando i mercoledì dell’eremo - X Vai su X
Condominio, come deve essere l'ordine del giorno in assemblea - Quando si riceve la convocazione dell’assemblea condominiale, gli occhi dei condòmini vanno subito a data e orario. Lo riporta ilgiornale.it