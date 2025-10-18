I Meduza arrivano in Italia con Meduza3 sabato 7 marzo a Milano
Milano, 18 ott. (askanews) – Tra gli artisti italiani più ascoltati al mondo i Meduza – nominati ai Grammy come Best Dance Recording – arrivano in Italia con Meduza3 l’elettrizzante concept ibrido che reinventa l’esperienza del dj set. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto sabato 7 marzo 2026 al Fabrique di Milano. I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 17 ottobre alle 17:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 17:00. Dopo il debutto nell’iconico locale Hï Ibiza, Meduza3 arriva a Milano con un’esperienza sonora all’avanguardia che supera il semplice concetto di DJ set. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
