I medici non lo visitano subito 30enne devasta il pronto soccorso con il braccio ingessato | bloccato dai carabinieri

Non lo visitano subito, perde la pazienza e devasta il pronto soccorso a colpi di gesso. È quanto accaduto a Vigevano, in provincia di Pavia, dove un uomo di 30 anni, arrivato in ospedale a bordo di un'ambulanza, ha reagito con violenza dopo che il personale gli ha chiesto di attendere il proprio turno. Come avviene in tutti i reparti di emergenza, le visite vengono organizzate secondo codici di priorità basati sulla gravità dei casi: chi presenta sintomi più critici viene preso in carico immediatamente, mentre gli altri pazienti devono attendere. Per l'uomo, però, questa regola non era accettabile.

I medici non lo visitano subito, 30enne devasta il pronto soccorso - L'uomo è arrivato con il braccio ingessato e aveva dolore, a un certo punto ha perso le staffe e ha sfondato alcuni vetri della sala d'aspetto.