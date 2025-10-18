i magistrati pensano solo al referendum e arruolano la compagnia di giro dei vip

L'appuntamento è per oggi a Palazzo di giustizia. Ci saranno i magistrati del distretto di Napoli, ma anche giornalisti, artisti, celebrità varie. Sarà l'occasione per interloquire con i cittadini ma soprattutto per presentare il Comitato per il no, dove il no è alla riforma sulla separazione delle carriere, ossessione per le toghe tricolori. La magistratura italiana si schiera e si porta avanti: manca ancora l'ultimo passaggio, quello previsto dal 28 ottobre al Senato per il quarto voto, poi la svolta sarà legge. Dopo anni di polemiche furibonde, scioperi e propositi di cambiamento finiti nella sabbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

