I giudici del Riesame annullano il sequestro Restituiti a Venditti computer e telefonini
Il decreto di perquisizione? Confermato. Telefoni e computer devono però essere restituiti al proprietario. Il Riesame di Brescia ha parzialmente accolto il ricorso dell’ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti (foto), che tramite l’avvocato Domenico Aiello aveva chiesto l’annullamento del decreto di perquisizione e di sequestro nei confronti del suo assistito. Venditti è finito sotto indagine a Brescia per il caso Garlasco (l’ipotesi è che abbia preso soldi per l’archiviazione nel 2017 di Sempio) ricevendo una ‘visita’ della Finanza in cerca di prove. "La mia vita è rovinata, non ho mai preso un euro fuori dal mio stipendio" ha dichiarato Venditti ai giudici bresciani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
