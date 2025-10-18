I giovani tennisti del Ct Vela Messina protagonisti del circuito Junior Next Gen Italia
I giovani tennisti del Ct Vela Messina hanno ottenuto eccellenti risultati sui campi del Ct Polimeni di Reggio Calabria, dove ha fatto tappa il circuito Junior Next Gen Italia, riservato alle categorie Under 10, 12 e 14. Protagonista, ancora una volta, il talentuoso Piermario Delia, classe 2015. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
