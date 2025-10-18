I giovani inglesi sono iper-valutati e strapagati in Premier bisogna ringraziare la Brexit Guardian
Le accademie dei club di Premier League — nate per formare talenti e garantire la crescita “in casa” dei futuri campioni — sono oggi al centro di un mercato che sfiora l’assurdo. Lo spiega il Guardian: adolescenti di 14 o 15 anni valutati milioni di sterline, stipendi altissimi, contratti offerti come vere e proprie operazioni di protezione economica. Il fenomeno, esploso dopo la Brexit e alimentato dalle nuove regole di sostenibilità economica della Premier League, ha trasformato il reclutamento dei giovani in un business spietato, dove anche i club minori faticano a trattenere i propri prospetti migliori di fronte alle offerte dei giganti come Manchester City, Chelsea o Arsenal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
