I furbetti della tassa di soggiorno | 27 albergatori nei guai Chi fa ricorso perde quasi sempre

Rimini, 18 ottobre 2025 – Aspettando segnali di fumo dal governo sull’imposta di soggiorno, Rimini continua a dar la caccia ai ’furbetti’ della tassa. Quest’anno sono stati recuperati (fino a settembre) oltre 170mila euro, grazie ai controlli degli uffici comunali. Ma a Palazzo Garampi contano di incassare, da qui alla fine dell’anno, altre preziose risorse dal contrasto all’evasione della tassa. “Da gennaio – fa il punto l’assessore al bilancio Juri Magrini – abbiamo già inviato alla Corte dei conti 27 segnalazioni per altrettante situazioni sospette”. E per 23 di queste la Corte dei conti ha già avviato l’attività istruttoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I furbetti della tassa di soggiorno: 27 albergatori nei guai. Chi fa ricorso perde (quasi) sempre

