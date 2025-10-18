I frammenti di emozioni del pittore Claudio Elli | la materia racconta l’anima

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritagli di giornale, brandelli di stoffa, frammenti di muro. Elementi di scarto che vengono trasformati artisticamente sulle tele per diventare portatori di emozioni. È quanto proporrà fino al 2 novembre la mostra “Frammenti di emozioni“, una personale del pittore caratese Claudio Elli allestita nello spazio espositivo Manzoni16, in via Manzoni a Monza, sotto la cura del critico brianzolo Alberto Moioli: "Le sue superfici pittoriche nascono da un processo quasi alchemico: ogni frammento di materia e di colore si aggrega seguendo una logica che va oltre la razionalità compositiva tradizionale, per approdare una dimensione in cui l’inconscio e la memoria dialogano in perfetta sintonia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i frammenti di emozioni del pittore claudio elli la materia racconta l8217anima

© Ilgiorno.it - I frammenti di emozioni del pittore Claudio Elli: la materia racconta l’anima

Altre letture consigliate

frammenti emozioni pittore claudioI frammenti di emozioni del pittore Claudio Elli: la materia racconta l’anima - Elementi di scarto che vengono trasformati artisticamente sulle tele per diventare portatori di emozioni. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Frammenti Emozioni Pittore Claudio